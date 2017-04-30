Konak'ta Erkek Cesedi Bulundu

İZMİR'in Konak İlçesi'nde parkta erkek cesedi bulundu. Sokaklarda yaşayan 49 yaşayan Haydar Hasliman'a ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Konak Meydanı'ndaki ağaçların altında hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin çevrede yaptığı araştırmanın ardından sokaklarda yaşayan Haydar Hasliman'a ait olduğu belirlenen ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir