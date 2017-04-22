Konak'ta Çöken İstinat Duvarı Yapılıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Gültepe'de, Şehit Halit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulunun aniden çöken istinat duvarını eskisinden daha sağlam ve güvenilir olacak şekilde örüyor.



Geçtiğimiz günlerde Gültepe semti Anadolu Mahallesinin köklü okullarından olan Gültepe Ortaokulunun, yeni adıyla Şehit Halit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulunun arka bahçesindeki istinat duvarı kış aylarındaki yoğun yağışlardan etkilenerek çökmüştü. 1963 yılından bu yana eğitim veren okulun arka bahçesi tamamen kullanılamaz hale geldi. 2430 Sokakta yer alan istinat duvarıyla birlikte yolun bir kısmı da zarar gördü. Çökmenin akşam saatlerinde yaşanması nedeniyle öğrenciler olaydan zarar görmedi.



Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü vatandaşın mağdur olmaması için Valilik Afet Fonundan yardım gelmesini beklemeden zaman kaybetmeden duvarın inşasına başladı. 23 metre uzunluğunda 4 buçuk metre yüksekliğindeki taş duvar, şantiye ekiplerince eskisinden daha sağlam olacak şekilde örülüyor. Vatandaşın güvenliği için çöken yola da güvenlik şeridi çeken Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiye ekipleri duvar inşasının ardından yolu da eskisi gibi kilit taş döşeyerek yenileyecek. Konak Belediyesi daha önce de öğrencilerin ve öğretmenlerin daha temiz ve hijyen ortamda bulunmasını sağlamak için okulun ihtiyacı olan tadilat çalışmalarını yapmıştı. - İZMİR