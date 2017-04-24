Konak'ta 3 Yılda 42 Park Yenilendi

İzmir'in Konak ilçesinde, parklara yönelik yürütülen düzenleme çalışmaları aralıksız devam ederken, Konak Belediyesi, son 3 yıl içinde 42 parkı tepeden tırnağa yenileyerek mahalle sakinlerinin kullanımına sundu.



Konak ilçesinde, bakım ve yenileme çalışmalarının son halkası Kılıçreis Mahallesindeki İhsan Alyanak Parkı oldu. Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan düzenlemeler sayesinde park yepyeni bir görünüme kavuştu. Ekiplerin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, park içinde artırılan yeşil alanlara çim serimi gerçekleştirilirken, spor ve oyun alanları yenilendi. Eskiyen açık hava spor aletlerinin yerine yenileri monte edilirken, miniklerin daha keyifli anlar geçirmesi için de farklı ve ilgi çekici oyun aletleri yerleştirildi.



Bir yandan kent içinde azalan yeşil alanlar ve parklar yenilenirken, bir yandan da küçük alanlar sihirli dokunuşlarla yeşil alana dönüştürülüyor. Bunlardan birisi de Bahçelievler Parkının uzantısı olarak değerlendirilen küçük bir alanda minik dokunuşlarla büyük değişiklikler yaratıldı. Böylece esnafın dükkanının önü de estetik bir görünüm kazandırılmış oldu. Konak Belediyesi yenilenen parklar ile kent içinde İzmirlilere nefes aldıracak keyifli alanlar oluşturulurken, mevcut 185 park ve yeşil alanın bakım ve yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Periyodik olarak ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikilirken, çocuklar için yeni oyun alanları ve spor yapmak isteyen vatandaşlar için de spor aletleri kuruluyor. Konak Belediyesinin park ve yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdiği bitkiler ise belediyenin Kadifekale'deki 11 bin metrekarelik fidanlığından temin ediliyor.



Halkapınar'da daha önce kurban satış alanı olarak kullanılan arazi de yeşil alan olarak düzenlendi. Yaklaşık 13 bin 760 metrekare olan arazi bölgeye yeşil alan olarak kazandırıldı. Kurban Bayramı öncesinde satış alanı olarak kullanılan ve kirli bir görüntü yaratan alan şimdi yepyeni görünümüyle bölgeye değer kattı. Konak Belediyesi 2017 yılında da 9 bin 650 metrekare alanı revize etmeyi planlıyor. - İZMİR