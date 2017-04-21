Konak'ta 23 Nisan Coşkusu

İzmir'in Konak ilçesinde, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını günler öncesinden kutlamaya başlanırken, 'Çocuk ve Oyun Şenliği' adı altında düzenlenen kutlamalar ilçenin farklı noktalarında çocukları buluşturdu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Konak Belediyesi kutlamalara erken başladı. Gültepe Toros Meydanında Şenel Aksu Parkında düzenlenen eğlenceye çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi. Bayram coşkusunu mahallerde çocukların ayağına götüren etkinlikte, Pamuk Prenses ve Miki Fare çizgi film karakterleri, palyaçolar, sihirbaz gösterileri ile Şubadap Müzik Topluluğu alanı dolduran çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Şenlik alanını dolduran çocuklar kadar büyükler de eğlendi.



Birbirinden ilgi çekici sihirbaz gösterilerini dikkatle ve hayranlıkla izleyen minikler, sevilen müzik topluluğu Şubadap'ın şarkılarına hem eşlik etti, hem de bol bol dans etti. Sahnede konser devam ederken, rengarenk kostümleriyle ilgi odağı olan palyaçolar da çocukların yüzlerini boyalarla renklendirdi. Çocuk ve Oyun Şenliği adı altında düzenlenen kutlamalar ilçenin farklı noktalarında devam edecek. - İZMİR