Konak Rotary'den Buca'nın "Deniz Yıldızları"na büyük destek

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Buca'nın minik yetenekleriyle bir araya gelerek projeye katkıda bulundu. Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Meltem Onay, yürütülen projenin hayatının en anlamlı projesi olduğunu söyledi.

Konak Rotary Kulübü, dar gelirli ailelerin ilköğretim üç ve dördüncü sınıflarda okuyan çocuklarına yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilim, resim ve müzik alanlarında tarama testi yaptı. 'Deniz Yıldızı' olarak adlandırılan proje kapsamında İzmir genelinde ilköğretim okullarında eğitim gören bin 700 çocuk arasında yapılan tarama testi sonucunda 30 yetenekli öğrenci seçildi. Buca'dan İrfan Nadir ve Eşref Şair Uyal İlkokulları'ndan da öğrencilerin seçildiği taramalar sonunda çocuklara yönelik iki günlük bilim, resim ve sanat atölyeleri düzenlendi.

Başkan Piriştina da minik yeteneklere destek verdi

Sivil Toplum Kuruluşları ile Yerel Yönetimlerin işbirliğinde yürütülen projeye, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da destek verdi. Proje kapsamında düzenlenen atölyeye katılan Başkan Piriştina, geleceğin sanat ve bilim dünyasının yetenekleriyle bir araya geldi. Resim atölyesinde çocukların resim çalışmalarını inceleme fırsatı bulan Piriştina, onlarla sohbet ederek, hayal dünyalarına katkıda bulunmaya çalıştı. Başkan Piriştina bir minik öğrencinin hediye ettiği zeytin ağacı resmini de "Kızımın odasına asacağım" diyerek, kabul etti.

Başkan Piriştina, "Bizim hayal atölyesinden de bakın nasıl bir proje çıktı?" diyerek, miniklerle Buca Belediyesi'nin "Eğitime Zeytin Dalı" projesini anlattı. Belediyenin, mahalle statüsüne geçen 5 köyde atıl durumda bulunan 175 bin metrekare tarım arazileri olduğunu belirten Başkan Piriştina, "Biz bu arazilere zeytin ağacı dikerek, hasadından elde edilecek gelirle üniversite öğrencilerine burs vereceğiz" dedi. Projenin mimarlarından Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Meltem Onay, çocukların sanat ve bilim alanında gelişimine yönelik olarak hazırladıkları bu anlamlı projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

30 yetenek keşfedildi

Deniz Yıldızı Projesi düzenlediği atölyelerle yetenekli çocuklara farklı bakış açıları kazandırarak eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Seçilen yetenekli 30 öğrenci için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak alanında uzman kişilerle çocukları bir araya getiren üç günlük uygulamalı eğitimler düzenlendi. Proje, iş verenlerle çocukları buluşturarak hayat boyu eğitim imkanı sağlamayı da amaçlıyor.

Geleceğin sanatçıları yetişecek

Resim Atölyelerinde, öğrenciler sanat atölyelerinde iki gün eğitim gördüler. Burada başarılı olan öğrenciler düzenlenecek "ücretsiz resim kursları" ile başarılı birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım atmış oldular.

Müzik Atölyesinde ise başarılı olan öğrenciler TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı) tarafından koordine edilen birimlerde ücretsiz kurslar alarak, sanat dünyasına hazırlanacaklar.

