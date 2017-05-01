Konak Belediyespor Fırtına Gibi Başladı

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde play off mücadelesinde Konak Belediyespor ilk sınavında deplasmanda Ataşehir Belediyespor'u 5-1 yendikten sonra dün evinde Beşiktaş'ı da aynı skorla mağlup eden lider Konak Belediyespor, iki haftada rakip filelere 10 gol bıraktı.Takipçisi Beşiktaş'ın 3 puan önünde 27 puanla zirvedeki yerini koruyan Konak Belediyespor, üst üste 5'inci şampiyonluğu elde ederek armasının üzerine ilk yıldızı koydurmayı hedefliyor. Teknik Direktör Ali Alanç, "Şampiyon olarak Konak'ı, İzmir'i ve Türkiye'yi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz" dedi.



Sezon başında şanssızlıklar yaşadıklarını ifade eden Ali Alanç, "Romanya Milli Takımı'nda çapraz bağları kopan Cosmina, 7 ay sonra takıma döndü. İlk maçında Ataşehir'e gol attıktan sonra dün de Beşiktaş'a 2 gol attı. Menisküs ameliyatı olan Raluca dün 1.5 ay sonra forma giydi. Sakatlarımız iyileşti, sadece arka adalesindeki ağrılar nedeniyle Valeria'yı son bölümde oyuna alıyoruz. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Biz sevgi takımıyız. Eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız" diye konuştu. Alanç, Beşiktaş maçını tribünden izleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a desteği için teşekkür etti.



- İzmir