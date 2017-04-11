Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Açıklaması

İzmir'in Konak ilçesi Belediye Başkanı Sema Pekdaş, referandum süreci ile ilgili olarak, "Ben bu yol ayrımda bütün Anadolu'nun değerlerine sahip çıkarak 'hayır'dan yana tavır alacağını düşünüyorum" dedi.



CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, referandum çalışmaları kapsamında Malatya'ya gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan İl Başkanı Kiraz, Sema Pekdaş'ı Malatya'da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, Pekdaş ile referandum a yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Konuşmasında 10 Nisan Polis Haftasını da kutlayan Kiraz, emniyet mensuplarının zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, bütün polislere görevlerinde kolaylıklar diledi. Kiraz, referandum süreci ile ilgili olarak, "Biz en başından beri bu referandum un partiler üstü olduğunu ve hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün 80 milyonu ilgilendirdiğini ifade ettik. Büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle kimseyle uğraşmadan, kimseyi suçlamadan da kampanyamızı yürüttük. Biz her ne kadar bu kampanyayı eşit şartlar ve imkanlar altında yürütemesek de sandıktan 'hayır' oyunun çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Daha sonra söz alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise Türkiye'nin olumsuz bir ortamda referandum a gittiğini ileri sürerek, "Bu gün Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava Malatya'da da var. Bu gün ülke olarak kritik bir virajdayız. Yolumuza, ya cumhuriyetin değerleriyle birlikte devam edeceğiz, ya da tamamen hukuktan ve adaletten kopan bir ülke olarak devam edeceğiz. Ben bu yol ayrımda bütün Anadolu'nun değerlerine sahip çıkarak 'hayır'dan yana tavır alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA