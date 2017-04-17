Komutanların Sandıklarından 'Hayır' Çıktı

TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan açık ara farkla "hayır" çıktı.

Komutanların Sandıklarından 'Hayır' Çıktı

Dün gerçekleşen anayasa değişikliği referandum unda TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan da ezici oranda "hayır" çıktı.

İşte Komutanların sandık sonuçları:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar : Evet- 87 Hayır- 290

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak : Evet- 76 Hayır-301

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal : Evet- 43 Hayır-332

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler: Evet-35 Hayır- 337

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