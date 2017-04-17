Komutanların Sandıklarından 'Hayır' Çıktı
TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan açık ara farkla "hayır" çıktı.
Dün gerçekleşen anayasa değişikliği referandum unda TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan da ezici oranda "hayır" çıktı.
İşte Komutanların sandık sonuçları:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar : Evet- 87 Hayır- 290
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak : Evet- 76 Hayır-301
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal : Evet- 43 Hayır-332
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler: Evet-35 Hayır- 337