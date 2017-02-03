Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak' makamında ziyaret etti.
Vali Toprak tarafından karşılanan Korgeneral Arif Çetin ve Tümgeneral Aydoğan Aydın, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Komutanlar, daha sonra makamına geçtiği Vali Toprak ile bir süre görüşerek, yeni hükümet konağı hizmet binasının hayırlı olmasını dilediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, komutanlarla bir süre sohbet etti.
Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da hazır bulundu. - HAKKARİ
Komutanlardan Vali Toprak'a Ziyaret
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ makamında ziyaret etti.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak' makamında ziyaret etti.