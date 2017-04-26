Komutanlara 'Fetö'cüler Darbe Yapıyor' Dedim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Yarbay Aşkın Öge, o gece karargahtaki amirallerin isimlerini öğrendikten sonra güvendiği komutanlarını arayarak "FETÖ'cülerin darbe yaptığını" söylediğini ifade etti.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada, sanık savunmalarının tamamlanmasıyla tanık beyanlarının alınmasına geçildi.



Tanık olarak dinlenen Karargah Destek Kıta Komutan Vekili Deniz Yarbay Aşkın Öge, 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Ömer isimli bir subayın kendisini arayarak, Genelkurmay Başkanlığında çatışmaların yaşandığını, sanık eski Tuğamiral İrfan Arabacı'nın da karargaha gelerek emir komutayı devraldığını söylediğini aktardı.



Gelişmeleri yerinden görmek için karargaha gitmeye karar verdiğini anlatan Öge, Genelkurmay Başkanlığında çatışmaların devam etmesi nedeniyle ilk önce güney nizamiye kapısına gittiğini, burada nöbet tutan emrindeki askerlerin kendisini içeri almadıklarını ifade etti.



Israrı üzerine sanık astsubay Ahmet Zeki Yılmaz'ın telsizden, içeri girmek istediğini bir kez daha anons ettiğini, ikinci kez içeri giriş talebine olumsuz cevap verildiğini belirten Öge, bunun üzerine giriş yapabilmek için karargahın kuzey nizamiyesine yöneldiğini söyledi.





Öge, burada da benzer bir muameleye maruz kaldığını, nöbetçilerin listede ismi olmayan askerlerin içeriye alınamayacağını söylediğini aktararak, şöyle devam etti:





"Bir zaman sonra tuğamiral Muhittin Elgin geldi. İçeri alınmadığımı ona söyledim. Muhittin amiral giriş yaptığı anda ben onunla birlikte içeriye girdim ancak büyük bir infial oldu. Bana bağıranlar oldu, üzerime doğru yürüdüler. Hakan Karakuzey, 'Tutuklayın, yat yere yat.' diye bağırdı. Bunun üzerine yüzbaşı Fatih Koç üzerime doğru geldi. Fatih Koç sivildi, orada olması gereken biri değildi. Çünkü görev yeri değildi. Bu durumu ve tepkisi beni çok şaşırtmıştı. İçeri girmemi engelleyerek beni dışarı attılar."





Nizamiye girişinde beklemeye devam ettiği sırada Güvenlik Tabur Komutanın Özgen Aykan'ı arayarak neden içeri alınmadığını sorduğunu ifade eden Öge, Aykan'ın kendisine karargahta kontrolü sağladıklarını belirterek gelmesine gerek olmadığını söylediğini bildirdi.



Bunun üzerine Aykan'a neden silah dağıttıklarını, emirleri kimden aldıkların sorduğunu anlatan Öge, "Aykan bana emirleri tümamiral Murat Şirzai'den aldığını söyledi. Karargahta başka kimlerin olduğu sorunca da İrfan Arabacı, Hasan Kulaç, İhsan Bakar ve sonradan içeri giren Muhittin Elgin amiraller olduğunu söyleyip telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.





İlerleyen saatlerde F16'ların alçak uçuş yapmaya başladığını, Genelkurmay Başkanlığı karargahından helikopterlerin havalandığını anlatan Öge, gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirdiğinde bunun bir darbe girişimi olduğu kanısına vardığını dile getirdi.



Bunun üzerine Karargah Komutanı Albay Noyan Özçelik'i aradığını kaydeden Öge, "Karargahta darbe olduğunu söyledim. O gece karargahtaki isimlere bakınca açık bir şekilde 'FETÖ'cüler darbe yapıyor.' dedim. Daha sonra Tümgeneral Macit Arslan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'na da bir şekilde ulaşarak durumu izah ettim. Bostanoğlu, güvenilir bir yerde kalmamı istedi. Gece boyunca Macit Arslan'ı arayarak bilgilendirme yapmaya devam ettim." diye konuştu.





Gece saatlerinde Tümgeneral Arslan'ı Merkez Orduevi'nden aldığını, arkadaşı Yarbay Orhan Yurt'un evine gittiklerini ve burada darbe girişimine karşı alınabilecek tedbirleri görüştüklerin belirten Öge, "Macit amiral, Bostanoğlu ile görüşmeler yapıyordu. Ben de ulaşabildiğim herkese durumu izah ediyordum." dedi.





Sabaha karşı Özgen Aykan'ı aradığında karargahta herhangi bir sorun olmadığı bilgisini aldığını aktaran Öge, bunun üzerine Arslan ile birlikte karargaha gittiklerini söyledi.





Macit Arslan'ın karargahtaki herkese Bostanoğlu'nun emri ile geldiğini, emir komutanın kendisinde olduğunu söylediğini bildiren Öge, daha sonra o gece karargahta bulunanları gözaltına almaya başladıklarını anlattı.



Öge şöyle devam etti:



"Amirallerin bulunduğu 4. kata çıktık. Murat Şirzai'nin odasına girdik, masanın üzerinde silahı duruyordu. Beni görünce içeri çağırdı. 'Komutanım sizi muhafaza altına alacağız.' dedim. 'Tamam' diyerek bize karşı direnç göstermedi. Kelepçe takarak derdest ettik. Daha sonra iki amiralin karargahtan çıktıkları anonsu geldi. Telsizden onların karargaha dönmelerini sağlamaları emrini verdim. Bunlar Hasan Kulaç ile Oğuz Karaman'dı. Aynı şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığından elinde tüfekle tellerden atlayarak kaçmaya çalışan Albay Süleyman Yarayan'ı da yakaladık. O gece karargahta bulunup darbe girişimde yer aldığını tespit edebildiklerimizi de muhafaza altına aldık."



Darbe girişiminden sonra ifade vermek için gittiği askeri savcının olayları detaylı bir şeklide anlatmasına gerek olmadığını söylediğini belirten Öge, söz konusu savcının daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandığını belirterek savunmasını tamamladı.





Aşkın Öge, daha sonra mahkeme heyeti, sanık avukatları ve sanıkların sorularına cevap verdi.





Sanık avukatlarının, "Darbe girişimini FETÖ'cülerin yaptığı kanaatine nasıl vardığını" sorması üzerine Öge, "Balyoz davasında yargılanan emekli Koramiral Deniz Cora'ya iki yıl boyunca emir subaylığı yaptım. Bu süreçte onun anlattıkları ile ve söz konusu dava kapsamında tutuklananların yazdıkları kitaplardan darbenin bir FETÖ'cü girişim olduğunu anladım." dedi.



Tanık uzman çavuşlar Adem Şahin ile Barış Bayram'ın da beyanını alan mahkeme, duruşmaya ara verdi.