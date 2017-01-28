Komutandan Kaymakam Yosunkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Akçakale İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark ile birlikte Kaymakam Selçuk Yosunkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Sohbette İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'ya yeni görevi için hayırlı olsun dileğinde bulunarak başarı diledi.



Kaymakam Selçuk Yosunkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu'na teşekkür etti. - ŞANLIURFA