Kömürspor Başkanı Caner: "Beni Satın Alacak Para Daha Basılmadı"

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'a 4-3 yenilen Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, "Beni satın alacak para daha basılmadı" dedi.



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan ve Zonguldak Kömürspor'un, Fethiyespor'a 4-3 mağlup olduğu maç sonrası sert açıklamalarda bulunan Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, yapılan eleştirilere de cevap vererek, "Keçiörengücüspor maçında Bir kenetlenme yaşadık. Muhakkak 3 puan gözüyle bakarken berabere sonuçlandı. Ama ondan sonra ki maçlarımızı kayıpsız şekilde atlatırsak Play Off şansımız rakiplerin puan kaybetmesiyle devam eder inancıyla futbolcularımızla birliktelik yaptık. Onlarda bu işin farkındalar. Fethiyespor maçına öyle hazırlandılar. Fethiye gittiğimizde gördüğümüz tabloda, tabi ki küme düşme mücadelesi veriyorlar. Maça çok önem vermişler. Sokaklarda ki bilbordlarda, 'kalbimiz kenetlendi' gibi destek mesajları vardı. Biz bunların hepsini bir kenara koyduk. Futbolcularımız inanmış vaziyetteydi. Sahaya öyle çıktık. İyi başladık. İlk yarı 1-0 sona erdi. İlk yarı daha farklı da bitebilirdi. Kaçırdığımız gollerle. Soyunma odasına girerken her şeyi tertiplemişler. Güvenlik görevlilerine verilen talimatlar soyunma koridorların taraftar sokulmuş. Futbolcularımıza temek ve tokatla saldırdılar. Özellikle Selçuk'a saldırı düzenlediler. Soyunma odasının koridoru karıştı. Bu yapılan yanlışa yönetimimiz dik durdu. Epey bir mücadele verdik. Gözlemcisini temsilcisini çağırdık olaylarını anlattık. Yapılanları gördüler. Bu yapılanlar görmezden gelmiş gibi soyunma odasının camından içeri girmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.



"Yüz defa maç yapsak Fethiyespor'u yeneriz"



Yaşanan rehavet nedeniyle takımda çözülme yaşandığını anlatan Başkan Süleyman Caner, "Devre arası bu yapılan hareketlerden çocuklar zaten inançlıydılar ve daha çok motive oldular. Kendilerini yapılan bu sözlü ve filli saldırı neticesi maçı alacakları konusunda bize söz verdiler. O inançla çıktılar maça. Maç 3-0'a geldi. Rakibi bu skordan sonra çözülmesini beklerken çözülme bizde olmaya başladı. Hatta rakip seyircileri tribünleri terk etmeye başladı.Skorun vermiş olduğu rehavetle hiç istenmeyen 4 gol geldi. Bu rehaveti yaşamasaydık bu 4 golü görmezdin. Özellikle orta sahayı rahatlıkla geçtiler. Defansta yapılan hatalar çok kötüydü. Kaleci Osman kardeşimiz elinden geleni yaptı ama kurtardığı pozisyonları tamamlayamayınca basit golleri gördük. 100 defa Fethiyespor'la maç yapalım 100 defa Fethiyespor'u yeneriz. Akıl ve mantık kurallarını aykırı bir maç. 15 dakikalık bir rehavet skoru ne hale getirdi. Biz 4 senedir bu takımın başında görev yapıyoruz. Biz göreve geldiğimizde bu takım Bölgesel Amatör Lig'deydi. Herkes buna şahit. En büyük şahidi sizlersiniz. Ben göreve geldiğimden beri hiçbir zaman sizi yanımdan ayırmadım. Sizlerden de ayrılmadım. Beraber bu günlere geldik. Her türlü etkinliğimizi beraber yaptık. Burada en büyük şahidi sizler olmalısınız. Bu kulübün o pozisyondan bu pozisyona getiren yönetim ve Sayın Vali ile el ele vererek bu günlere getirdik. İmkansızlıklara rağmen kulübü ikinci lige çıkaran başkanı imkansızlıklara rağmen play-off şansı arayan ve motive ederken maç satması ne demek? Ben maç satacağım, para alacağım, teknik direktör para alacak, futbolcular para alacak bunu diyen kansızdır. Zonguldaklı da değildir. Onun kanını gitsinler tahlil etsinler. Onun kanının hangi milletten olduğuna baksınlar. Bende maç satacak adam değilim. Öyle bir adamda bulamazlar. Beni satın alacak parayı dünya da bastıramazlar. Uzaya gitsinler. Beni satın alacak para daha basılmadı. Bu yorumu yapanlar fırsatçılar. Bu takım düşer diyen zihniyetler yapar bunu ancak. Ellerini ceplerine atmayan acizler. 3-0 dan sonra futbolcular niye maç satsınlar. Böyle bir şey var mı? Kendileri bahis oynuyorlarsa ayrı bir şey" diye konuştu.



"İnsan kendi memleketinin değerini nasıl satar"



Sert tepkisini sürdüren Süleyman Caner, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu takım ne bütçeyle nereye geldi. 10 yıl sonra gelen ikinci ligde küme düşmeyi halletmişiz. Play-off'u yakalamak için uğraşıyoruz. Niye gol attılar bu çocuklar. Fantezimi yaptılar. Çocukları filli saldırı olunca ikinci yarı maç kenarında seyrettim maçı. Ben bunu şokunu hala atlamadım. Kendime gelemiyorum. 3-0'dan sonra 10 dakikada 4 golün şokunu hala atlatamıyorum. Bunun teknik konularını teknik kaptan ve hocalarla bir röportaj yapın dinleyin. Teknik konularını ben bilmem. Bu maçta hiçbir şey yok. İlk golü yememiz orta sahanın olmaması hatalar ve sonuç böyle oldu. Millet ikinci ligde kalmak için neler yapıyor? Öyle bir para var mı? Zonguldak'ın değerini markasını satın alacak bir para var mı? Fethiye'nin tamamını getirsinler bana. Ben bu Zonguldakspor'un zerresini satarsam şerefsizim. İspatlamayan şerefsizdir. Kimse bu çocuklara laf edemez. Hepsi özveri ile mücadele ediyorlar. Yazıklar olsun. İnsanın aklına gelmez böyle bir şey. Teknik direktör ve hocalarla bu rehavetin nasıl geldiği röportaj yaparsınız. Ben işimiz gücümü bıraktım Zonguldak'ın yedisinden yetmişine herkesin yüzünü güldürmeye uğraşıyorum. Bunu Çanakkale'de ve Ankara'da gördük. Kentimizde bir Vali Ali Kaban'la bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkes elini vicdanını koysun. SMS kampanyası yaptık. 250 kişi destek verdi. Takvim kampanyası yaptım 2 bini elimizde kaldı. Store yaptık destek yok. Ondan sonra böyle şöyle konuşuyorlar. Siz bu takımın neresindesiniz. Resmen takla attık. Bu kaza. Satıldı da bu para nerede? Kim aldı bu parayı? Zonguldak değerlerine sahip çıkması gerek. Futbolcular bugün varsa yarın giderler. Bu çocuklar eli kırıldı oynadılar." - ZONGULDAK