Kömürlükte Çıkan Yangın Korkuttu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Ulu camii mahallesi 251. sokakta içerisinde Suriyeli bir ailenin barındığı evin kömürlüğünde yangın çıktı. Mahalle halkının da müdahale ettiği yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA