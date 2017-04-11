Kömür Yardım Alan Vatandaşlar Nakliye Ücreti Ödemeyecek

Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Abdullah Karaman, Kömür yardımı alan vatandaşların artık nakliye ücretini cebinden ödemek zorunda kalmayacağını söyledi.



Kırıkhan Öğretmenevinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen toplantıda vakfın, yeni sistemde ihtiyaç sahiplerine yardımları nasıl yapacağı mahalle muhtarlarına anlatıldı.



Vakıf Başkanı Karaman, devletin vatandaşın işini kolaylaştırmak için geliştirdiği sistemde vatandaşın kurumları dolaşmadan vakıf tarafından başvuru sahibi hakkında 15 kurumdan bilgi alabildiğini belirterek, başvuru sahibine hane ziyareti gerçekleştirerek ailenin ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte ailede kadına şiddet ve çocukların eğitimi hakkında raporlar tutulup ilgili kurumlara bilgi verildiğini söyledi.



Yardım çıkan ailelere yardım çıktığına dair cep telefonuna mesaj gönderildiğini kaydeden Karaman, "Daha önce vatandaşlarımız belirli aralıklarla vakfa gelip yardımla ilgili bilgi almak zorunda kalıyorlardı, yeni geliştirdiğimiz sistemle vatandaşa vakıf tarafından ilgili dilekçesi hakkında SMS yoluyla bilgi verilmiş oluyor" dedi.



Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından yaklaşık ayda 200 bin TL ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığını vurgulayan Abdullah Karaman, hane tadilatları konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç sahibi aileye tadilat ve ev yapımı yardımlarını sürdürdüklerini 2017 yılında 35'e yakın fon kurumuna başvuruda bulunduklarını söyledi.



Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Abdullah Karaman, önceleri yardım kömürü dağıtımında nakliye parasının ihtiyaç sahibi aileler tarafından karşılandığını belirterek, "2017 yılından itibaren vatandaşlarımız artık nakliye parasını cebinden ödemek zorunda kalmayacak. Kömür yardımlarını daha düzenli hale getirerek nakliye parasını vakfımız tarafından karşılayacağız" diye konuştu.



Karaman, 2017 yılında 18 bin ton kömürün Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden talep edildiğini, ihtiyaç sahibi her aileye daha önce 500 kilo kömür yardımı yapılırken bu yıl her aileye 1 ton kömür yardımı yapılacağını belirtti. - HATAY