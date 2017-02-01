Komünist Rejimin Kurbanları Anıldı

Bulgaristan'da 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist rejimin infaz ettiği muhalifler anıldı.



Başkent Sofya'da, Berlin duvarından getirilen parçanın yanında kurulan "Komünizm Kurbanları Anıtı"na, infaz edilen 2 bin 618 muhalif anısına çelenk konuldu.



Bu yıl yedincisi düzenlenen anma törenine, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi ve sağcı Reformcu Blok koalisyonu temsilcileri katıldı.



Törene, ayrıca eski komünist partisinin geçmişini reddetmeden siyasi geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi temsilcileri iştirak etti.



Muhalifler infaz edilip, toplu mezarlara gömüldü



Eski Başbakan Kimon Georgiev'in askeri darbeyle iş başına geldiği 1944'te kurulan Halk Mahkemesi, rejim muhaliflerine 3 ayda 135 toplu dava açarak, daha önce tutuklanan 28 bin 630 kişiyi yargılamıştı.



Mahkeme, sanıklardan 2 bin 618'ini toplu idama gönderirken, bin 126'sını da ömür boyu hapse mahkum etmişti.



Aralarında eski milletvekili, avukat, subay, bakan ve kültür çevrelerinden kişilerin de bulunduğu muhalifler "düşman" ilan edilerek, 1 Şubat 1945'te kurşuna dizilmiş ve Sofya'da toplu mezarlara gömülmüştü.



Komünistler, infazları radyo kanalından naklen yayınlamıştı.



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