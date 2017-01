Komünist Partili Başkan ve Ovacıklılar'ın Kayak Keyfi

TÜRKİYE'nin tek Komünist Partili Belediyesi olan Ovacık İlçesi'nde kış aylarında Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve ilçe sakinleri Ovacık kayak tesisinde kayak keyfi yaparak zaman geçiriyor. Belediye başkanı Maçoğlu, Ovacık'ın Komünist bir ilçe olduğunu, Türkiye'nin bir çok ilinden Ovacık'a gelenler olduğunu belirterek, "Burası Komünist bir ilçe, dolayısıyla herkesin bir ilgisi var. Gelip bu güzelliği yaşayıp memun dönüyorlar. Ben bütün yoldaşlarımızı buraya davet ediyorum, gelip bu güzelliği bizimle birlikte yaşasınlar. 'İlçeyi yönetmek mi kaymak zor?' diye sorsanız ben kaymak zor diyorum" dedi.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde daha önce organik nohut, kuru fasulye ve bal üretimi yaparak bunu piyasaya süren Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, şimdi herkesi Türkiye'nin en iyi kayak pistlerinden biri olacak Ovacık ilçesindeki kayak pistine davet etti. Ücretsiz ulaşım ve düşük fiyatla içme suyu hizmetini sunan Komünist Belediye'nin ircaatları beğeni toplayan Belediye Başkanı Maçoğlu, geçen yıl halk ile birlikte ürettiği kuru fasulye ve nohutları 'Komünist organik ürünler' olarak piyasaya sürdüklerini, gelen talepler üzerine üretimi ve üretim alanlarını 2 katına çıkardıklarını söyledi. Halka yönelik beğenilen icraatlarıyla Türkiye gündemine gelen Ovacık Belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu kez ise herkesi kayak keyfi yaşamak için Ovacık ilçesine davet etti.



"İLÇEMİZ YERLİ TURİSTLERLE DOLDU"



Ovacık ilçesinin 3 kilometre yakınında bulunan kayak tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Komünist partili belediye başkanı Maçoğlu, Türkiyenin en güzel kayak tesisinin ve kayak pistinin Ovacık'ta olduğunu savunarak şöyle konuştu:



"Ovacık kayak tesisleri, Türkiye'nin en güzel kayak merkezidir. Bunu burada açık yüreklilikle söylüyorum inanmayan gelir görür ve bana hak verir. Bizler buraya hem eğlenmeye hem dinlenmeye geliyoruz. Tesislerin içinde her türlü imkan var, dışarıda kayanların yanı sıra içeride dinlenen ve masa tenisi oynayanlar var. Bende zaman zaman arkadaşlarla masa tenisi maçı yapmak için buraya geliyorum. Son üç gündür kar yağıyordu bugün hava açtı ancak inanılmaz bir fırtına var, buna rağmen buralar insan dolu fırtınaya rağmen insanlar bu tesise gelerek eğleniyor. Özelikle bu aylarda birçok ilde özellikle Elazığ, Malatya, Bingöl, İstanbul ve Ankara'dan buraya bu tesislere özelikle gelen insanlar var. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle bu sayı bu günlerde giderek artmış durumda. İlçe şu an yerli turistlerle dolu. Bende gelen misafirlerimizle birlikte zaman buldukça gelip kayıyorum bazen düşüyorum ama yinede kaymaya çalışıyorum."



Belediye Başkanı Maçoğlu, ilçesinin Komünist bir ilçe olduğunu bu nedenle herkesin ilgisini çektiğini de ifade ederek, "Bu güzelliği yaşayıp memun dönüyorlar, ben bütün yoldaşlarımızı buraya davet ediyorum, gelip bu güzelliği bizimle birlikte yaşasınlar. ilçeyi yönetmek mi kaymak zor diye sorsanız ben kaymak zor diyorum bir kaç düşme denemesinden sonra artık kaymayı öğrendim güzel oluyor" dedi.



Kayak tesisinin ilçeye büyük katkı sağladığını ve 2 yıldır randımanlı çalıştığını söyleyen Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "Kış dönemi bizim en çok sıkıntı çektiğimiz dönem. Burada inanılmaz bir kar yağışı oluyor. Eskiden çok kar yağdığı için insanlar buranın çilesini çekemiyordu ve batı illerine göç ediyorlardı. Şimdi ise insanlar bırak göç etmeyi dışarıda olanlar gelip kayak yaparak keyfini çıkarıyor. Kayak tesislerinin açılması ile birlikte ilçeye gelen yerli turist sayısı kış aylarında çok fazla oldu ve esnafa halka ekonomik katkı büyük olmaya başladı. İnsanlar yaşamlarından memnun şu an ve bizde bu durum karşısında hizmetlerimizi daha da geniş alanlara yayıyoruz. Halk memnun ise biz mutlu oluyoruz. Farklı bölgelerden farklı insanlar geldikçe sosyal alandaki faaliyetler gelişiyor, sosyal ilişkiler artıyor ve bu güzel bir ortam yaratıyor"diye konuştu.



Belediye Başkanı Maçoğlu, açıklamalardan sonra kayak pistine çıkarak kayarken zaman zaman düştü. Zorlu kayak pistinde kayan çok sayıda gencin, profosyonel kayakçıları aratmayacak şekilde kaydıkları görülürken akrobotik haraketleri de ilgiyle izlendi. - Tunceli