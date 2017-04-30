Komşusunu Tüfekle Öldüren Şahıs Kayıplara Karıştı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kavga ettiği komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre, Karadoğan Mahallesi'nde yaşayan Hamdi B. (77) ile M.A. (68) isimli komşular arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. M.A., kavganın ardından evine giderek aldığı av tüfeğiyle komşusu Hamdi B.'yi göğsünden vurdu. Yakınları tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hamdi B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Komşusunu vurduktan sonra kayıplara karışan M.A.'yı jandarma ekipleri yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BOLU