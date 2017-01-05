Komşusunu 3 Yerinden Bıçaklayan Kadın Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı komşusunu 3 yerinden bıçaklayan kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İmranlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre evde gelini ile tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Sokakta komşusu D.K. (66) ile karşılaşan F.K. (58) bilinmeyen bir nedenle onunla da tartışmaya başladı. F.K., kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada yanındaki bıçakla D.K.'yı üç ayrı yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan D.K.'nın tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan F.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen F.K. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK