Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Komşunu da Al Gel" kampanyasına ilişkin, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, artık düğünlerini, derneklerini, sünnet merasimlerini yurdumuzda yapsınlar. Hem komşularıyla ve akrabalarıyla ülkemizi gezip görsünler hem de turizme bir katkıları olsun." dedi.



Bakan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışı sonrası "Komşunu da Al Gel" kampanyası hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Kaya, kampanyayı Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Biliyorsunuz Türkiye, dünyanın en yaşanılabilir, tarihi, kültürel ve turizm cenneti diyebileceğimiz bir ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün ifade ettiği gibi eskiden deniz, kum turizmi varken bugün çok farklı alanlarda turizm noktasında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldik. Global olarak dünyada yaşanan sıkıntılar nedeniyle turizmimizde de bir miktar düşüş oldu. Bu kampanya ile biz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın komşularıyla birlikte Türkiye'ye tatile gelmesini arzu ediyoruz."



Türkiye'nin misafirperverliğiyle de örnek ve öncü bir ülke olduğunu aktaran Kaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, artık düğünlerini, derneklerini, sünnet merasimlerini yurdumuzda yapsınlar. Hem komşularıyla ve akrabalarıyla ülkemizi gezip görsünler hem de turizme bir katkıları olsun." diye konuştu.