Komşuluk' Temasıyla 10'uncu Uluslararası Sinan Sempozyumu

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin "Komşuluk" temasıyla düzenlediği 10'uncu Uluslararası Sinan Sempozyumu başladı.



Mesleki ve akademik anlamda uluslararası platformda bilgi paylaşımını geliştirmek ve farklı konulara değinmek amacıyla Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Makedonya Yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumun bu yılki konusu "Komşuluk" olarak belirlendi. Sempozyuma, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven, sivil toplum örgütleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



"Edirne, muazzam bir kent"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada, Edirne'nin olağanüstü bir silueti olduğunu belirterek, "Bu siluetin tacı da Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'dir" dedi. Mimar Sinan ve Edirne isimlerinin birbiri ile özdeşleştiğini belirten Gürkan şunları söyledi:



"Sinan deyince Edirne, Edirne deyince Sinan ilk akla gelen şeylerdir. Nisan 2014 başında göreve başladığımızda bir radikal karar vermemiz gerektiğini düşündüm. Kentimizin olağanüstü bir silueti var. Bu siluetin tacı da Selimiye Camii. Ama kentin bazı noktalarından bakıldığında bu siluet kurşunlana kurşunlana yok edilmiş. Bu kent gerçekten korunması gereken bir kent. Muazzam bir kent. Bizim tek bir amacımız ve hedefimiz var. Bu kenti aldığımızdan daha iyi bir şekilde bizden sonraki arkadaşlara, gelecek kuşaklara devretmek" dedi.



"Osmanlı'yı en iyi anlatan kent"



Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne aslında yaşayan bir müze olduğunu belirterek, "Özellikle mimari anlamda, öğrencileriyle öğretim üyeleriyle belki tüm dünya mimarlarının gelip yaşaması gereken bir şehir. Köprü, cami, medrese, eski roma eserleriyle tamamen bir müze. Ne kadar çok insanı buraya getirip gösterebilirsek o kadar faydalı. Eminin bir Amerikalı, bir Brezilyalı görse motiflerden esinlenecek bir şey alacak ve bunu eserlerinde uygulayacak. Çünkü gerçekten muhteşem bir mirasımız var. Osmanlı'yı en iyi anlatan kent olarak düşünüyorum Edirne'yi. Bursa da, İstanbul'da başkent ama Edirne kadar bozulmamış bir şehir. Dolayısıyla bu şehrin mimarisiyle ilgili fakülte bünyesindeki etkinlerde ne yapılsa azdır" ifadelerini kullandı.



"Komşuluk konusu mercek altında"



Bu sene 'komşuluk' temasını ele aldıklarını belirten Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Özgüven, "Kentler insan topluluklarının bir arada yaşamasıyla oluşur. Komşuluk bir arada yaşama kültüründen oluşan bir kavram. Çatalhöyük'ten günümüze tüm yerleşimlerde karşımıza çıkıyor. Hem fiziki hem de kavramsal bir değerdir. Sempozyumumuzda bu yıl insanlar arası iletişimin en güçlü konularından olan komşuluğu mercek altına almaktayız. Komşuluk teması kapsamında mimari ve kentsel anlamda geçmişte neler yaşadığımızı, şu anda neler yapmakta olduğumuzu ve nelerin yapılabileceğini inceliyoruz" diye konuştu.



Sempozyum Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Makedonya Yerleşkesinde 28 Nisan Cuma günü de devam edecek. - EDİRNE