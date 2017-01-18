Komşularını Rehin Aldı,

Beyazlar Mahallesi'nde oturan kuyumcu tamircisi Şahin D., saat 17.30 sıralarında 44 numaralı sokaktaki 4 katlı binanın zemininde bulunan evinin girişindeki garaja, karşıda oturan ve isimleri henüz belirsiz 2 komşusunu çağırdı.

SİLAHLA REHİN ALDI

Şahin D., garajın kepenklerini indirip aralarında daha önceye dayalı husumet bulunduğu belirtilen 2 komşusunu bilinmeyen nedenle tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

REHİNELERLER BİRLİKTE KENDİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

İş yerinin kepenklerini de indiren Şahin D, elinde silah bulunduğunu ve 2 şahsı da kendisini de öldüreceğini söyleyerek, polislerden uzaklaşmasını istedi.

POLİS İKNA ETTİ

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, yaklaşık 2.5 saat süren çabalarının ardından Şahin D'yi ikna etti. Şahsın silahını bırakmasının ardından kepenkler açıldı. Teslim olan şahıs gözaltına alınırken, rehineler de sağ olarak kurtarıldı.

Gözaltına alınan Şahin D. ile rehinelerin, sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.