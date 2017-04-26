Komşudan Miras 'Fıstık'

MANİSA'da ayakkabı mağazası işleten 69 yaşındaki Cihat Ünsür, vefat eden komşusundan geriye kalan 'Fıstık' adlı kediye 8 yıldır gözü gibi bakıyor.



Şehzadeler İlçesi'nde ayakkabı mağazası işleten evli ve 1 çocuk babası Cihat Ünsür, vefat eden komşusunun 8 yıl önce geride bıraktığı 14 yaşındaki 'Fıstık' adlı kediyi sokağa terketmedi. Sıradan bir sokak kedisi olan Fıstık'la işyerinde ilgilenen Ünsür, kedilerin ömrünün ortalama 15 yıl olması nedeniyle son zamanlarını yaşayan hayvanına gözü gibi bakıyor. İlerleyen yaşından dolayı mağazanın tam ortasında kendisine ayrılan koltukta pek hareket etmeden günlerini geçiren Fıstık ise müşterilerinin ilgi odağı oluyor.



Hayvanlara eziyet edildiği yönünde haberler duyunca çok üzüldüğünü belirten Ünsür, "Kendi evimde de bir köpek ve bir kedim var. Hayvanlara her zaman sahip çıkılmasından yanayım. Bizler bu hayvanların yaşam alanlarına binalar diktik. Hayvanların yaşam alanlarını ellerinden aldık. Şimdi ise hayvanlara bakmak zor geliyor ve onları bu dünyadan soyutlamaya çalışıyoruz. Hayvanlara eziyet etmemeli ve onların da yaşama haklarının olduğunu unutmamalıyız" diye konuştu.



- Manisa