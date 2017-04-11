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Komşu Kapıları Tekrar Açtı, Geçişler Başladı
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Komşu Kapıları Tekrar Açtı, Geçişler Başladı

Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı.

Komşu Kapıları Tekrar Açtı, Geçişler Başladı

Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı. 200 yerli ve yabancı turist Yunanistan'ın Kos Adası'na geçiş yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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