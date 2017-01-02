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Komşu'da Perakendeciler Hedefi Tutturamadı
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Komşu'da Perakendeciler Hedefi Tutturamadı

Tüketim harcamalarının azaldığı Yunanistan'da perakende sektörü aralık ciro hedefine ulaşamadı.

Komşu'da Perakendeciler Hedefi Tutturamadı

Tüketim harcamalarının azaldığı Yunanistan'da perakende sektörü aralık ciro hedefine ulaşamadı.

Kaynak: Dunya.com

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