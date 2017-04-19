Komşu'da Askeri Helikopter Düştü: 4 Ölü
Yunanistan da Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu dört asker öldü, bir asker yaralı kurtarıldı.
Yunanistan da Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu dört asker öldü, bir asker yaralı kurtarıldı.
Kaynak: Dunya.com
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