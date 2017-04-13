Komşu Cinayetine Müebbet Hapis Cezası

Eskişehir'de 10 yıl önce babasını bıçakla yaralayan, komşusu 68 yaşındaki Mehmet Uysal'ı av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.



Ocak 2017 tarihinde Çukurhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa B., 10 yıl önce babası Hasan Hüseyin B.'yi bıçakla yaralayan kapı komşusu Mehmet Uysal'ı işletmiş olduğu kahvehanede av tüfeği ile vurmuştu. Mehmet Uysal olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa B., jandarma tarafından yakalanmış ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Olay sonrasında sanığın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, hayatını kaybeden Mehmet Uysal'ın, eşi, çocukları ve kardeşinin yanı sıra tutuklu sanık ve avukatlar katıldı. Duruşmada sonra kez konuşan sanık Mustafa B., 'Pişmanım' dedi.



Mahkeme heyeti görülen son duruşmada sanık hakkında karar verdi. Heyet, sanığı 'Kasten Adam Öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. - ESKİŞEHİR