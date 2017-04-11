Kompozisyon Yarışmasında İkinci Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Sevim Demir, "Cami ve Kitap" konulu yarışmada ikinci oldu. Liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren Demir, okul Müdürü Bayram Eroğlu tarafından ödüllendirildi



Burhaniye Anadolu Lisesi 12/B sınıfı öğrencilerinden Sevim Demir, kompozisyon yarışmasında Burhaniye ikincisi oldu. Başarılı öğrenciyi kutlayan Okul Müdürü Bayram Eroğlu, "Başarısını perçinlemek maksadıyla öğrencimizi ödüllendirdik. Öğrencimizi teşvik eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Elif Tuncel'e ve öğrencimize yardımcı olan okul müdür yardımcısı Emine Kaya'ya teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR