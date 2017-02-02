Komiserden Drone'lu Evlenme Teklifi

KARABÜK'te komiser yardımcısı 26 yaşındaki Yusuf Çolak, aynı yaştaki okutman sevgilisi Meryem Çelik'e, 'drone' bağladığı yüzükle evlenme teklif etti.



Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Yusuf Çolak, 6 ay önce tanıştığı Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda okutman olan Meryem Çelik'e evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi. Çolak, sevgilisini gezme bahanesiyle Safranbolu İlçesi'ndeki Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na götürdü. Burada belediyenin reklam panosunda çiftin birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı klip gösterildi. Klibi izlerken şaşıran Meryem Çelik, 'Evlenmek için delicesine aşık olmayı beklediğim için şimdi benimle evlenir misin?' yazısını görünce duygulandı. Çolak, bu sırada arkadaşının yönlendirmesiyle havadan kendisine yaklaşan drone iple bağlı olan yüzüğü alıp diz çökerek evlenme teklif etti. Meryem Çelik'in teklifi kabul etmesiyle konfetiler patlatıldı. Çolak, sevgilisine çiçek verip yüzüğü parmağına takarken birlikte dilek balonları uçurdular.



Meryem Çelik, evlilik teklifini beklediğini ancak böyle bir organizasyonla beklemediğini ifade ederek, "İyi iş çıkarmış komiserim. Tebrik ediyorum kendisini. İlk zamanlarda böyle yaparsa ileride çıta düştüğünde tepkim ne olur bilemiyorum" diye konuştu. - K