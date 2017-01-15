Metroda karışan, ağzına kadar para dolu bir çanta ve çantanın sahibi bir mafya... Komik Para oyunu sizi kahkaha tufanına sürükleyecek.



Düşünsenize işinizden evinize giderken metroda çantanız bir başkasının çantasıyla karışıyor. ve karışan çantada tam 735 bin pound var. Ne yaparsınız? Çantayı polise mi teslim edersiniz? Yoksa hayatınız boyunca o kadar parayı bir arada görme şansınız olamayacağını düşünerek ülkeden mi kaçarsınız? Peki ya işin içine polis ve çantanın esas sahibi mafya da karışırsa! Bu sizce şans mıdır yoksa büyük bir şanssızlık mı? İşin içinden çıkabilmek için söyleyeceğiniz yalanlar nereye kadar devam eder?



Dünya çapında ün kazanmış usta yazar Ray Cooney'nin kaleme aldığı ve Haldun Dormen'in çevirisini yaptığı oyun, ustaca kurgulanmış ve kahkaha garantisi vermektedir.



Oyuncular: İsmail Sağır, Tuna Gürcoşkun, Doğuş Yılmaz, Sibel Şişman, Serap Ağalar, Cem Arslan, Kerem Yılmaz, Cenk Hakan Köksal, Ali Nadir Birim



Yazan: Ray Cooney



Yöneten: Cenk Hakan Köksal



Reji Asistanı: Kevser Çamoğlu



Işık Tasarım-Uygulama: Yunus Emre Usta



Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim



Kostüm: Beyza Birgen



Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz



İki perde / 110 Dakika