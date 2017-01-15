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Komik Para

Komik Para

Metroda karışan, ağzına kadar para dolu bir çanta ve çantanın sahibi bir mafya... Komik Para oyunu sizi kahkaha tufanına sürükleyecek.

Komik Para

Metroda karışan, ağzına kadar para dolu bir çanta ve çantanın sahibi bir mafya... Komik Para oyunu sizi kahkaha tufanına sürükleyecek.

Düşünsenize işinizden evinize giderken metroda çantanız bir başkasının çantasıyla karışıyor. ve karışan çantada tam 735 bin pound var. Ne yaparsınız? Çantayı polise mi teslim edersiniz? Yoksa hayatınız boyunca o kadar parayı bir arada görme şansınız olamayacağını düşünerek ülkeden mi kaçarsınız? Peki ya işin içine polis ve çantanın esas sahibi mafya da karışırsa! Bu sizce şans mıdır yoksa büyük bir şanssızlık mı? İşin içinden çıkabilmek için söyleyeceğiniz yalanlar nereye kadar devam eder?

Dünya çapında ün kazanmış usta yazar Ray Cooney'nin kaleme aldığı ve Haldun Dormen'in çevirisini yaptığı oyun, ustaca kurgulanmış ve kahkaha garantisi vermektedir.

Oyuncular: İsmail Sağır, Tuna Gürcoşkun, Doğuş Yılmaz, Sibel Şişman, Serap Ağalar, Cem Arslan, Kerem Yılmaz, Cenk Hakan Köksal, Ali Nadir Birim

Yazan: Ray Cooney

Yöneten: Cenk Hakan Köksal

Reji Asistanı: Kevser Çamoğlu

Işık Tasarım-Uygulama: Yunus Emre Usta

Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim

Kostüm: Beyza Birgen

Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz

İki perde / 110 Dakika

Kaynak: Etkinlik.io

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Haldun Dormen, Kerem Yılmaz, Hakan Köksal, İsmail Sağır, Cem Arslan, Emre Usta, Ali Nadir, Yönetmen, Doğuş, Polis
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