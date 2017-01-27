Komik Gazino, Leman Kültür Merkezi Caddebostan sahnesinde sizlerle buluşuyor.



"Metin Zakoğlu'nun muhteşem orkestra eşliğinde şarkılar söyleyip, hikayeler anlattığı, kahkahalara melodiler eklediği bu şov sizleri dinlediğiniz şarkılara eşlik ettirecek.



Kahkahalar atacağınız gerçek bir kabare gösterisine hazır olun.



1 komik gerçek bir orkestra ve bir şovmenden hiç beklenmeyecek kalitede gerçek bir pop konseri..."



Solist ve Anlatıcı: Metin Zakoğlu



Orkestra Akustik Gitar: İbrahim Bayçöl



Klarnet, saksafon: Mert Bakırcı



Bas gitar: Caner Şahin



Bateri: Mehmet Berke