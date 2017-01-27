Komik Gazino, Leman Kültür Merkezi Caddebostan sahnesinde sizlerle buluşuyor.
"Metin Zakoğlu'nun muhteşem orkestra eşliğinde şarkılar söyleyip, hikayeler anlattığı, kahkahalara melodiler eklediği bu şov sizleri dinlediğiniz şarkılara eşlik ettirecek.
Kahkahalar atacağınız gerçek bir kabare gösterisine hazır olun.
1 komik gerçek bir orkestra ve bir şovmenden hiç beklenmeyecek kalitede gerçek bir pop konseri..."
Solist ve Anlatıcı: Metin Zakoğlu
Orkestra Akustik Gitar: İbrahim Bayçöl
Klarnet, saksafon: Mert Bakırcı
Bas gitar: Caner Şahin
Bateri: Mehmet Berke
Kaynak: Etkinlik.io