Komik Büst Yapıyoruz 7 - 11 Yaş

Kısa süren sergi turu sırasında, Günlerin Tortusu sergisinde yer alan üç boyutlu çalışmalar yakından incelenir. Seramik kili ile yapılacak keyifli bir mini büst çalışmasıdır.

Komik Büst Yapıyoruz 7 - 11 Yaş

Kısa süren sergi turu sırasında, Günlerin Tortusu sergisinde yer alan üç boyutlu çalışmalar yakından incelenir. Seramik kili ile yapılacak keyifli bir mini büst çalışmasıdır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Borusan Contemporary

Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5

Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Komik Büst Yapıyoruz 7 - 11 yaş

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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