Komik Büst Yapıyoruz 7 - 11 Yaş
Kısa süren sergi turu sırasında, Günlerin Tortusu sergisinde yer alan üç boyutlu çalışmalar yakından incelenir. Seramik kili ile yapılacak keyifli bir mini büst çalışmasıdır.
Kısa süren sergi turu sırasında, Günlerin Tortusu sergisinde yer alan üç boyutlu çalışmalar yakından incelenir. Seramik kili ile yapılacak keyifli bir mini büst çalışmasıdır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Borusan Contemporary
Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5
Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Komik Büst Yapıyoruz 7 - 11 yaş
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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