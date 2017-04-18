Kombi Bomba Gibi Patladı

Tekirdağ'da bir evde bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı.



Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi olan Süleymanpaşa'ya bağlı Eskicami Mahallesi Mahramlı Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan kombinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlaması sonucu yangın çıktı. Alev alan kombiyi gören vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığını duyan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - TEKİRDAĞ