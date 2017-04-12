Kombassan Savunma ve Enerjiyle Dikey Büyüyecek
Kar marjlarının düşük, rekabetin yoğun olduğu sektörlerden çekilmeyi planladıklarını belirten Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alaboyun, "Rulman, makine-vinç, kağıt, inşaat, pvc kapı pencere ve turizmde kapasite artıracağız, savunma sanayi ve enerji yoğunlaşacağız" dedi.
Kar marjlarının düşük, rekabetin yoğun olduğu sektörlerden çekilmeyi planladıklarını belirten Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alaboyun, "Rulman, makine-vinç, kağıt, inşaat, pvc kapı pencere ve turizmde kapasite artıracağız, savunma sanayi ve enerji yoğunlaşacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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