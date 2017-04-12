Kombassan Savunma ve Enerjiyle Dikey Büyüyecek

Kar marjlarının düşük, rekabetin yoğun olduğu sektörlerden çekilmeyi planladıklarını belirten Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alaboyun, "Rulman, makine-vinç, kağıt, inşaat, pvc kapı pencere ve turizmde kapasite artıracağız, savunma sanayi ve enerji yoğunlaşacağız" dedi.