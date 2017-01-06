Komandolar Karadeniz'de Terörist Avında

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında komandolar PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kış barınmasına engel olmak için operasyon düzenledi.



Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Bölüğü ve zırhlı araçların katılımıyla bugün düzenlenen operasyon zorlu hava ve arazi şartlarında icra edilerek başarıyla sonlandırıldı.



Giresun Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında,"Bölgemizde terör örgütlerinin faaliyet göstermesine ve barınmasına engel olmak için yoğun olarak icra edilen faaliyetler azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



Öte yandan, 2016 yılında Doğu Karadeniz'i hedef alan PKK terör örgütü bölgede eylemler gerçekleştirmiş, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 1'i Şebinkarahisar ilçesinde olmak üzere 7 PKK'lı öldürülmüş, Espiye ilçesinde ise sığınak ele geçirilmiş ve olayın devamında 4 PKK'lı terörist yakalanarak tutuklanmıştı. - GİRESUN