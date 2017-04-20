Komando Asteğmen Adaylarının Eğitimi Nefes Kesti

Üniversiteyi bitirip vatani görevlerini komando olarak yapmak isteyen asteğmen adaylarının Eğirdir Dağ Komando Okulundaki zorlu eğitimi nefes kesiyor. 3 haftası temel eğitim olmak üzere tam 13 hafta 40 kilogramlık sırt çantaları, silahları ve hücum yelekleriyle günde 14 saat savaş sanatları eğitimi alan asteğmen adayları, 12 aylık görev süreleri boyunca sınır birliklerinde vatanı korumak için adeta birbirleriyle yarışıyor.



Yılın dört ayında belli dönemlerde asteğmen olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine müracaat eden üniversite mezunu adayları çok zorlu bir 13 hafta bekliyor. Gönüllük esasına göre komando eğitimi almak isteyen asteğmen adayları önce sağlık muayenesinden geçirilip 'komando olur' raporu alıyor. Adaylar ardından yılda dört dönem, komando eğitimlerine tabi tutuluyor.



Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda şu anda 210 asteğmenin zorlu bir sınav verdiği eğitimler İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından görüntülendi.



Günün her saatinde görev yapabilmeleri için farklı saat dilimleri arasında günde en az 14 saat eğitim gören komando asteğmen adayları, terörizmle mücadele eğitimi, dağcılık eğitimi, atış eğitimi, haritacılık eğitimi ile temel savaş ve beden eğitimi kurslarında ter döküyor. Eğitimleri boyunca sırt çantalarıyla, silahlarıyla ve hücum yelekleriyle adeta bütünleşen adaylar, eğitimin son safhasında ise yine komutanlarının gözetiminde 6 gün arazide kalıp öğrendiklerini tatbik ediyor.



3 haftası temel eğitim olmak üzere toplam 13 hafta süren eğitimler sonunda başarılı olanlar asteğmen olarak birliklerine dağıtılıyor. 10 haftalık temel komando eğitiminde ise adayları çok zor sınavlar bekliyor.



Asteğmen adayları komando temel kursu terörizmle mücadele tatbikatı



Asteğmen adayları, 13 hafta boyunca aldıkları eğitimi, tatbikatla da perçinliyor. Kameralara yansıyan eğitimde asteğmen adayları komando temel kursu terörizmle mücadele tatbikatında da senaryo gereği helikopterle bırakıldıkları arazide düşmanın izini sürüp yok etti. Hava hücum harekatı ve temasta hareket tarzlarının icrası gerçekleştiren asteğmen adayları, helikopterle indirildikleri bölgede önce çevre güvenliğini alıp hava hücum harekatının emniyetini sağladı. Kırsal alana inen ve komando adaylarını araziye bırakan helikopterin ayrılmasının ardından arazide terörist arayan adaylar, kendilerine kurulan pusuya da anında karşılık verdi.Tim komutanının emriyle araziye dağılan adaylar açılan ateşle birlikte saniyeler içinde arazide kamufle olup düşmanın görüş alanından çıktı. Yine tim komutanının işaretiyle saldırıya geçen adaylar, attıkları sis bombalarıyla da görüş mesafesini zaman zaman sıfıra düşürüp kendilerine arazide manevra alanı oluşturdu. Asteğmen adayları, siperlerinden açtıkları karşı ateşle teröristleri püskürtmeyi başarıp araziyi temizledi. Görevlerini tamamlayan komandolar, yine hava hücum harekatı bünyesinde araziye indikleri helikopterle, kendi sağladıkları güvenlik çerçevesinde binerek bölgeden ayrıldı. - ANTALYA