Komando adaylarının ölüme meydan okuyan eğitimleri nefes kesti

Gönüllü olabilmek için bile testten geçiyorlar

TSK'nın gözbebekleri savaşa böyle hazırlanıyor



ISPARTA - Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki Komando İhtisas Kursuna katılan komandoların, 27 hafta devam eden kursun ileri dağcılık eğitimleri nefesleri kesti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki birliklerde görevli iken gönüllük esasına göre seçilen ve önce fiziki ve psikolojik testlere tabi tutulan 51 komando adayı derin kar, şiddetli soğuklarda komando harekatı,,kara komando harekatı,hava indirme harekatı, su üstü komando harekatı, meskun mahallerde teröristle mücadele harekatı,mayın, el yapımı patlayıcı ( EY)P birinci seviye müdahale ve acele tahrip teknikleri safhalarından oluşan eğitimlerde imkansızı başarmak için çabalıyor. Eğitimlerden başarıyla çıkan subay ve astsubaylar komando ihtisas brövelerini alarak birliklerine dönüp normal görevlerine devam ediyorlar. Bu komandolar ayrıcalıklı statüye sahip oluyor ve Komando birliklerinde çalışmak için öncelikli personel ünvanını alıyor. Ölüme meydan okuyan eğitimlerde adaylar arasında bulunan tek kadın astsubay da diğer adaylarla birlikte her türlü eğitimden geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği birliklerde görev almak için ter döküyor.

Zor doğa şartlarında 5 gün

Kara komando harekatı safhasında icra edilen ileri dağcılık eğitimi ise 5 gün sürüyor. Gönüllülük esasına göre Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerin yanısıra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen komando adayları, aday olabilmek için bile fiziki ve psikolojik testlerden geçiriliyor. Bu testi kazanabilen adaylar için ise 27 haftalık zorlu eğitimin startı veriliyor. Sırtlarındaki 40 kilogramlık çantaları, silah ve hücum yelekleriyle bütünleşen adaylar dünyanın en zorlu eğitimlerinden biri olarak gösterilen Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki Komando İhtisas Kursu'na dahil oluyor. Sadece subay ve astsubaylar için yılda bir kez düzenlenen ve tamamen gönüllük esasına dayanan eğitimlerden geçemeyen komandolar ise hayallerine veda edip görevlerinin başına dönüyor.

5 aşamalı ileri dağcılık eğitimi

Kursun en önemli aşamalarından biri olan ileri dağcılık eğitimi için komando adayları 5 gün boyunca doğayla baş başa bırakılıyor. Sarp arazilerde savunma ve taarruz eğitimleri alan komandolar, 60 metrelik kayalıklar, kanyonlar ve mağaraları ise adeta yol ediyorlar. Mağara iniş-tırmanış, gergin tırmanma, ekip tırmanışı, sulardan ve açıklıklardan geçiş ile yaralı tahliyelerini tek tek icra eden komandolar, ölüme meydan okudukları bu eğitimde güvenliği de ön planda tutuyorlar. 60 metrelik kayalıklardan sessizce inip mağaraları kontrol eden komando adayları, komutanlarının verdiği emirlere harfiyen uyuyorlar.

Tek kadın komando adayı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen adaylar arasında bu yıl ilk kez bir kadın komando adayı da kursa dahil oldu. Kurs süresince erkek subay ve astsubaylardan hiç bir eğitimde ayrıcalığı bulunmayan kadın komando adayı, gösterdiği performansla da dikkat çekiyor.