Kolunu ve ayağını kaybeden Ferhat'a destek



VAN - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, koyun otlatmaya çıkarırken elektrik akımına kapılıp kolunu ve ayağını kaybeden 14 yaşındaki Ferhat Yumaşak'a protez kol ve bacak yaptırdı.

Başkale'nin İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Memihan ve Selahattin Yumuşak çifti; kolu ve bacağını kaybeden çocukları Ferhat'ın tedavisi için Kaymakam Abdulselam Öztürk'ten yardım istediler. Ailenin, maddi imkanları olmadığı için çocuğunu tedavi ettirmediğini anlatması üzerine Kaymakam Öztürk hemen harekete geçti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tüm masrafları karşılanarak Ferhat'a kol ve bacak protez temin edildi.

Aile, çocuklarının tedavi masrafları, yol ve diğer harcamalarını karşılayan Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Konu ile ilgili konuşan baba Selahattin Yumuşak, "Allah razı olsun, ilçe kaymakamımız oğlumun başına bu talihsiz kaza geldiğinden beri bize hem maddi hem manevi çok destek oldu. Kendisine teşekkür etmek için geldik. Bizi Sosyal Marketten de giyindirdi, kendisinden razıyız, Allah da razı olsun"dedi.

İlçe Kaymakamı Öztürk ise, aileyi makamında kabul ederek, çeşitli hediyeler verdi. Devlet olarak mağdur ailelerin yanında olduklarını ifade eden Öztürk, ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtti.