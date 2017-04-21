Kolundan vurulan belediye başkanı o anları anlattı: "Şaka yaptığını sandım"



NİĞDE - Silahlı saldırıya uğrayan Altunhisar İlçesi Belediye Başkanı Erdal Sarı, zanlının önce taşla saldırdığını söyleyerek, "Arabayı siper alarak silahı doğrulttu. Silahı kuru sıkı sandım ve bir şaka yapıyormuş gibi değerlendirdik" dedi ve zikzak yaparak kaçmaya çalışırken vurulduğunu anlattı.

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı. Başkan Erdal Sarı, "Bizim Cumhuriyet Meydanında ilçe merkezimizde bir Atatürk büstü var. Bozulmuştu daha güzel bir çevre düzenlemesi yaparak ilçemize yakışan bir heykel koyalım, hatta heykelin formatında Kuran-ı Kerimde olsun dedik o şekilde heykelimizde gelmişti. Bunun montaj çalışmaları yapılacaktı. Bende saat 11: 45 gibi oraya geldim. Bunun çalışmasını yerinde takip edip görevlilerden bilgi aldım. O esnada yanıma iki tane okul müdürümüz geldiler. Birde Sağlık Mahallesi Muhtarı da yakındı bize. Onlarla bir konu hakkında görüşme yaparken benim başımın üzerinden bir kuş geçti zannettim. O anda müdürümüzün bir o tarafa doğru yöneldi. Ne oluyor falan derken meğer adam orada bulunan taşlardan birini alarak benim kafama atmak istemiş. Kargaşa çıkarmak istedi belli ki kendini farklı bir şekilde kurgulamış. Taşı attığını fark edince başımı eğdim taş değmedi. Taşın nereden geldiği anlamadık ilk başta. Böyle yaklaşık 1 dakikalık bir gelişme oldu. Bu arada adam tam büstün üst köşesinde belinden bir silah çıkardı. Aramızda yaklaşık 8-10 metrelik bir mesafe vardı. Birde park halinde bir araç vardı. Park etmiş aracın arka tarafını geçerek kendisine orayı siper yeri olarak görmüş olarak baş ve göğüs kısmımıza doğru silahını doğrulttu. O an silahı gördüm silahın şeklini cinsini biliyorum. ve silahını ateş etme pozisyonuna getirdi ama silah patlamadı. O anda 'Erdal ne oldu' şeklinde bir cümle kullandı. Ardından silahın mekanizmasını çekince 'Erdal seni öldüreceğim ulan' şeklinde bir ibarede bulundu." diye konuştu.

"ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Başkan Sarı, saldırganın önce şaka yaptığını sandığını belirterek "Bizde ilk etapta silahı kuru sıkı sandım böyle bir şaka yapıyormuş gibi değerlendirdik. Çünkü şahısla bizim ne bir husumetimiz, ne bir kan davamız zaten ticari anlamda bire işim yok" dedi.

"KOŞARKEN ÖNÜMDE BİR ÇOCUK VARDI BENDEN ÖNCE DÜŞMÜŞ"

Saldırganın neden böyle bir olaya teşebbüs ettiğini bilmediğinin altını çizen Başkan Sarı, "Ben eski bir emniyetçiyim, emniyetin içerisinde amirlik yapmış biri olarak Emniyet Teşkilatımıza yürekten güveniyorum. İnanıyorum ki bu kişinin en kısa sürede bu kişinin bir nevi proje olduğunu ama arkasında birilerinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kurguya ve kurulmaya müsait bir kişi. Olayın ciddiyetini anladığımızda mekanizmayı tekrar çekmesinden anladım ki eski emniyetçi olduğumuz içinde hedef şaşırsın diye zikzak yaparak bulunduğum yerden süratli bir şekilde koştum. Tam sağa dönerken sağ kolumdan mermi çekirdeğinin girdiğini hissettim. Önümde bir çocuk benden önce düşmüş. Ama çocuğun neden düştüğünü ben bilmiyordum. Herhalde silah sesini duyunca kargaşadan düşmüştür diye değerlendirdim. Vurulduktan sonra süratli bir şekilde koşmaya devam ettim ve bir esnafın dükkanına girdim. Demir kapı vardı onu kapattım esnaf arkadaşımıza da söyledim beni öldürecekler diye orada kuytu bir yer vardı oraya girdim. Dışarıda ki arkadaşlarımızın söylediğine göre adam beni takip ederek oraya da gelmiş. Silahını dükkana doğrultup kontrol etmiş ve daha sonra oradan koşarak kaçmış. Bu aşamada bu olaya çözecek kişiler Emniyet güçlerimiz tarafsız ve bağımsız yargımızdır inşallah en kısa sürede çözerler. Bu kişinin arkasında ki kişi ve kişilerin tespitini yaparak Yüce Türk Adaletine teslim ederler diye düşünüyorum.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ARADI

Başbakanımız Binali Yıldırım'da sağ olsunlar dün aradılar, geçmiş olsun dileklerini ilettiler konuyla ilgili bilgi aldılar. Bizim tüm dualarımız öncelikle şuanda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildiğimiz yavrumuz Celil Acer kardeşimizin sağlığına kavuşması bizim birinci önceliğimizdir. İnşallah o çocuğumuz bize teselli olur diye düşünüyorum. Biz bir nevi millete hizmet yolunda kolumuzdan yara aldık, biz hizmet gazisi olduk." şeklinde konuştu.

(YE-AÖ