Kolundan Vurulan Belediye Başkanı O Anları Anlattı: "Şaka Yaptığını Sandım"

Silahlı saldırıya uğrayan Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Erdal Sarı, zanlının önce taşla saldırdığını söyleyerek, "Arabayı siper alarak silahı doğrulttu. Silahı kuru sıkı sandım ve bir şaka yapıyormuş gibi değerlendirdik" dedi ve zikzak yaparak kaçmaya çalışırken vurulduğunu anlattı.



Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden AK Parti'li Belediye Başkanı Erdal Sarı, yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı. Başkan Sarı, "Bizim Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe merkezimizde bir Atatürk büstü var. Bozulmuştu daha güzel bir çevre düzenlemesi yaparak ilçemize yakışan bir heykel koyalım, hatta heykelin formatında Kur'an-ı Kerim de olsun dedik, o şekilde heykelimiz de gelmişti. Bunun montaj çalışmaları yapılacaktı. Ben de saat 11.45 gibi oraya geldim. Bunun çalışmasını yerinde takip edip görevlilerden bilgi aldım. O esnada yanıma iki tane okul müdürümüz geldiler. Birde Sağlık Mahallesi Muhtarı da yakındı bize. Onlarla bir konu hakkında görüşme yaparken benim başımın üzerinden bir kuş geçti zannettim. O anda müdürümüzün biri o tarafa doğru yöneldi. Ne oluyor falan derken meğer adam orada bulunan taşlardan birini alarak benim kafama atmak istemiş. Kargaşa çıkarmak istedi belli ki kendini farklı bir şekilde kurgulamış. Taşı attığını fark edince başımı eğdim taş değmedi. Taşın nereden geldiği anlamadık ilk başta. Böyle yaklaşık 1 dakikalık bir gelişme oldu. Bu arada adam tam büstün üst köşesinde belinden bir silah çıkardı. Aramızda yaklaşık 8-10 metrelik bir mesafe vardı. Birde park halinde bir araç vardı. Park etmiş aracın arka tarafını geçerek kendisine orayı siper yeri olarak görmüş olarak baş ve göğüs kısmımıza doğru silahını doğrulttu. O an silahı gördüm silahın şeklini cinsini biliyorum. ve silahını ateş etme pozisyonuna getirdi ama silah patlamadı. O anda 'Erdal ne oldu' şeklinde bir cümle kullandı. Ardından silahın mekanizmasını çekince 'Erdal seni öldüreceğim ulan' şeklinde bir ibarede bulundu" diye konuştu.



"Şaka yapıyor sandım"



Başkan Sarı, saldırganın önce şaka yaptığını sandığını belirterek, "Biz de ilk etapta silahı kuru sıkı sandım böyle bir şaka yapıyormuş gibi değerlendirdik. Çünkü şahısla bizim ne bir husumetimiz, ne bir kan davamız, zaten ticari anlamda bir işim yok" dedi.



"Koşarken önümde bir çocuk vardı benden önce düşmüş"



Saldırganın neden böyle bir olaya teşebbüs ettiğini bilmediğinin altını çizen Başkan Sarı, "Ben eski bir emniyetçiyim, emniyetin içerisinde amirlik yapmış biri olarak Emniyet Teşkilatımıza yürekten güveniyorum. İnanıyorum ki bu kişinin en kısa sürede, bu kişinin bir nevi proje olduğunu ama arkasında birilerinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kurguya ve kurulmaya müsait bir kişi. Olayın ciddiyetini anladığımızda mekanizmayı tekrar çekmesinden anladım ki eski emniyetçi olduğumuz için de hedef şaşırsın diye zikzak yaparak bulunduğum yerden süratli bir şekilde koştum. Tam sağa dönerken sağ kolumdan mermi çekirdeğinin girdiğini hissettim. Önümde bir çocuk benden önce düşmüş. Ama çocuğun neden düştüğünü ben bilmiyordum. Herhalde silah sesini duyunca kargaşadan düşmüştür diye değerlendirdim. Vurulduktan sonra süratli bir şekilde koşmaya devam ettim ve bir esnafın dükkanına girdim. Demir kapı vardı onu kapattım esnaf arkadaşımıza da söyledim beni öldürecekler diye orada kuytu bir yer vardı oraya girdim. Dışarıdaki arkadaşlarımızın söylediğine göre adam beni takip ederek oraya da gelmiş. Silahını dükkana doğrultup kontrol etmiş ve daha sonra oradan koşarak kaçmış. Bu aşamada bu olayı çözecek kişiler emniyet güçlerimiz tarafsız ve bağımsız yargımızdır inşallah en kısa sürede çözerler. Bu kişinin arkasındaki kişi ve kişilerin tespitini yaparak yüce Türk adaletine teslim ederler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım aradı



Başbakan Binali Yıldırım'ın da dün aradığını ve 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini belirten Sarı, "Konuyla ilgili bilgi aldılar. Bizim tüm dualarımız öncelikle şu anda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildiğimiz yavrumuz Celil Acer kardeşimizin sağlığına kavuşması bizim birinci önceliğimizdir. İnşallah o çocuğumuz bize teselli olur diye düşünüyorum. Biz bir nevi millete hizmet yolunda kolumuzdan yara aldık, biz hizmet gazisi olduk" ifadelerini kullandı. - NİĞDE