Koluna Rus Şairin Adını Dövme Yaptıran Kadının Hayatı Dram Çıktı

ADANA'da 28 Mart'ta Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan ve koluna Rusya'ya romantizmi getiren şair Vasily Zhukovsky'nin adını dövme olarak yaptıran 26 yaşındaki Serpil Durmuş'un ölümünün ardından dram çıktı.



Adana'nın Saimbeyli İlçesi'nde yaşayan Yılmaz ile Hanife çiftinin ikinci çocuğu olan Serpil, bebeklik döneminde babası ölünce, annesi tarafından çocukları olmayan Elmas ve Durmuş Ali Durmuş çiftine evlatlık verildi. Elmas ile Durmuş Ali Durmuş, Serpil bebeğin nüfus kayıtlarını kendi üzerlerine yaptı. İkinci evliliğini yapan anne Hanife, o günden sonra bir daha da kızını arayıp sormadı.



Serpil'i kızı bilip büyüten Elmas Durmuş'un, 2 yıl sonra ölümü üzerine, ona bakmakta zorlanan üvey babası Durmuş Ali Durmuş, 2 çocuklu Eşe Durmuş ile evlendi. Ancak kurulan aile birliği çok uzun sürmedi, 1 yıl sonra da Durmuş Ali Durmuş, beyin kanamasından öldü. Eşe Durmuş, 3 kız ile birlikte yaşamını sürdürmeye başladı.



Yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojisi bozulan Serpil Durmuş, birkaç kez Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gördü. Sık sık kimseye haber vermeden evden ayrılıp, aylar sonra geri dönen Serpil Durmuş, en son 27 Mart günü ortadan kayboldu. Serpil'in bir kaç gün sonra döneceğini düşünen yakınları, polise haber vermedi, kayıp başvurusu yapmadı. Bir hafta boyunca Serpil Durmuş'tan haber bekleyen yakınları, hayatından endişe ederek 5 Nisan'da polise 'kayıp' başvurusu yaptı.



Eşkal bilgilerini alan polis genç kızı bulabilmek için çalışma başlattı.



BARAJ GÖLÜNE ATLADI



Üvey annesi ve kardeşlerine haber vermeden ortadan kaybolan Serpil Durmuş, aynı akşam Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi. Yanında çanta ve cep telefonu olmayan genç kız, kendini barajın serin sularına bıraktı. Sabah saatlerinde de Serpil Durmuş'un cesedi bulundu. Kolunda Rusya'ya romantizmi getiren şair Vasily Zhukovsky'nin adının dövmesi bulunan Serpil Durmuş'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yapılan araştırmada parmak izi kayıtlarına rastlanmayan Durmuş'un, yabancı uyruklu olabileceğini değerlendiren polis, bar ve eğlence mekanlarını dolaşarak fotoğrafını gösterip, tanıyanlara ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 200 eğlence mekanı gezen Cinayet Bürosu ekipleri, sonuç alamadı.



KAYIP BAŞVURUSUNDAKİ DETAY SAYESİNDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Cinayet Bürosu ekipleri Serpil Durmuş'un yakınlarına ulaşmaya çalışırken, ailenin başvuruda bulunduğu Kayıp Kişiler Büro Amirliği ekipleri de genç kadını aramaya başladı. Ellerindeki bilgileri karşılaştıran ekipler, kayıp başvurusundaki 'Kolunda Zhukovsky dövmesi vardı' ayrıntısını dikkate aldı. Yapılan incelemede, uzun zamandan beri morgda bekletilen kimliksiz kadının Serpil Durmuş olduğu ortaya çıktı. Kimsesizler mezarlığına defnedilmesine bir gün kala, Serpil Durmuş'un cenazesi öz annesi Hanife ile bakıp büyüten üvey anne Eşe Durmuş tarafından teslim alındı. Serpil Durmuş, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Eşe Durmuş, "Eşim ölünce Serpil'e çocuklarımla birlikte baktım ama psikolojisi bozuldu. Çok sıkıntı çekti. Sonunda da yaşamına son verdi. Çok üzüldüm" dedi.



- Adana