Koluna Demir Saplanan Suriyeli Kızı İtfaiye Kurtardı
MERSİN'de, bahçe duvarının üzerinden atlamak isterken koluna demir saplanan Suriyeli Ayşe'yi itfaiye ekipleri kurtarıp hastaneye yetiştirdi.
MERSİN'de, bahçe duvarının üzerinden atlamak isterken koluna demir saplanan Suriyeli Ayşe'yi itfaiye ekipleri kurtarıp hastaneye yetiştirdi.
Merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki eve ait bahçede oynayan küçük kız, bahçe duvarının üzerinden atlamak istedi. Duvar üzerinde bulunan demrilerden biri, küçük kızın sol koluna saplandı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri demiri keserek kızı kurtardı. Kolundaki demirle hastaneye kaldırılan kız ameliyata alındı.
- Mersin