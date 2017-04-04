Koltuk Değnekleriyle Girdiği Sınavın Geçersiz Sayıldığı Iddiası

Adıyaman'da futbol oynarken ayağının kırılması nedeniyle Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) 5 gün önce ameliyat olan Orhan Demirgüç, sınavının koltuk değnekleriyle girdiği için geçersiz sayıldığını iddia etti.



Kahta ilçesinde yaşayan Demirgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de Adıyaman Üniversitesi'nde ön lisans Tarla Bitkileri mezunu olduğunu, Kamu Personeli Seçme Sınavında iyi puan almasına rağmen atanamadığını söyledi.



Hayalindeki meslek olan Türkçe öğretmenliğini okuyabilmek için yoğun olarak YGS'ye hazırlandığını anlatan Demirgüç, sınavdan yaklaşık bir hafta önce stres atmak için arkadaşlarıyla futbol oynarken ayağının kırıldığını, kısa bir süre sonra da ameliyat edildiğini belirtti.



Sınava girmek için Adıyaman'a gittiğini aktaran Demirgüç, "Bir hafta öncesinde başıma gelen talihsiz kazaya rağmen ümidimi kaybetmedim ve başarmak için sınava girdim." dedi.



Koltuk değnekleriyle geldiği Adıyaman Birlik Anadolu Lisesinde sınava girerken kimsenin kendisini uyarmadığını, hatta doktorun verdiği sağlık raporunu dahi kimsenin sormadığını iddia eden Demirgüç, raporu ÖSYM'ye ulaştırması gerektiğini bilmediği için göndermediğini söyledi.



Sınav sonucunu aldığı geçen hafta "Sınav kurallarına uymadığınız için sınavınız geçersiz sayılmıştır" yazısını görünce şok olduğunu belirten Demirgüç, şunları kaydetti:



"Sonuç gelince defalarca ÖSYM'yi aradım. En son ulaştığımda 'sınavınız koltuk değnekleriniz yüzünden geçersiz sayılmıştır' denildi bana. Çok şaşırdım, bu konuda çok mağdurum. Ön lisans mezunuyum, tekrar YGS'ye girme ihtiyacı duydum. Bu mağduriyetimin bir an önce giderilmesini istiyorum. ÖSYM'ye itiraz dilekçesi yazdım. Dilekçemin neticesini bekliyorum. Ondan sonra gelecek neticeye göre hukuki süreci başlatacağım. İnşallah mağduriyetim giderilir."



Sağlık durumundaki değişikliğin ÖSYM'ye bildirilmesi gerekiyor



Yetkililer de böyle bir durumla karşı karşıya kalan adayların mutlaka önceden sağlık durumlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiyi ÖSYM'ye faks çekerek dilekçeyle bildirmesi, varsa rapor ve röntgen filmlerinin gönderilmesi gerektiğini, bu bildirimin son gün dahi yapılabileceğini kaydetti.