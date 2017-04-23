Koltuğunu Devreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Partili Cumhurbaşkanı' Sorusunu Yanıtladı; Niye Olmasın 2

Koltuğunu Devreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Partili Cumhurbaşkanı' Sorusunu Yanıtladı; Niye Olmasın 2

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