Koltuğunu Devreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Partili Cumhurbaşkanı' Sorusunu Yanıtladı: Niye Olmasın?
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'ın geleneksel devir teslim töreninde, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'ın geleneksel devir teslim töreninde, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu devralan Türk, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir soruyu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı. Türk'e kısa vadede AK Parti'ye üye olarak genel başkan olmayı düşünüp düşünmediği sorulunca Erdoğan, "Niye olmasın? Madem ki veriyor bu hakkı, bu yetkiyi; dediği gibi niye olmasın?" diye yanıt verdi.
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geleneksel devir teslim töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu 10 yaşındaki Yiğit Türk'e devrederken, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim güvencemizsiniz. Ben Cumhurbaşkanı'mız ile iftihar ediyorum. Tüm arkadaşlarıyla iftihar ediyorum. Cumhuriyet bizimdir. Bu vatan bizimdir. Bu vatana hep birlikte sahip çıkacağız. Miraç Kandilinizi de kutlarken, bayramınızı tebrik ediyorum. İki bayramı adeta bir arada bugün kutluyoruz" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 3 KİŞİNİN ELİNİ ÖPECEKSİNİZ, BAŞKA KİMSENİN ELİNİ ÖPMEYECEKSİNİZ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'nin egemenliğinin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyada olmayan sadece bizde olan bir ulusal çocuk bayramını kutluyoruz. Bu, bizim egemenliğimizin adeta nişanesi olan bir bayram. Derslerinizde size üstün başarılar diliyorum. Hiçbir zaman anne ve babalarınız 'öf' bile demesin. Onlara bunu dedirtmeyin. Bizim varlık sebebimiz olan öğretmenlerimizin de kıymetini bilerek, hep söylerim 3 kişinin elini öpeceksiniz: Baba, anne öğretmen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksiniz, derim. Öyle çıkar bazen ellerini, ayaklarını uzatanlar çıkar. Bunları hep gördük bu ülkede; ama bundan sonra bunlar olmayacak" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNU DEVRALAN YİĞİT TÜRK: ÇOCUKLAR İÇİN DAHA İYİ BİR SİSTEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu 23 Nisan dolayısıyla devralan 10 yaşındaki Yiğit Türk, basın mensuplarının sorularını da kabul etti. Resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarına göre, halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin çocuklara ne getireceği sorulan Yiğit Türk, "16 Nisan'da yürürlüğe girdi. Çocuklara daha çok iyilik, daha iyi bir sistem, daha iyi bir şey getirebilir" dedi. Türk'ün '16 Nisan'da yürürlüğe girdi' yanıtının üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019'da yürürlüğe girecek" diye düzeltme yaptı.
"CAHİLLİKLE SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"
Dünya çocuklarının geleceği üzerinden uluslararası camiaya bir çağrısının olup olmadığı sorulan Türk, "Onların da cahil olmamasını istiyorum. Cahillikle savaşın devam etmesini istiyorum. Onların da okumasını istiyorum. Şu anda yaptığımız gibi Türkiye'ye alıp, onları da eğitebileceğimizi düşünüyorum" dedi.
PARTİLİ CUMHURBAŞKANI SORUSUNU ERDOĞAN YANITLADI: NİYE OLMASIN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu devralan 10 yaşındaki Yiğit Türk'e cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden mevcut cumhurbaşkanına bazı haklar doğduğu hatırlatılarak, kısa vadede AK Parti'ye üye olup, genel başkan olmayı düşünüp düşünmediği de soruldu. Bu soruya Erdoğan yanıt vererek, "Niye olmasın? Madem ki veriyor bu hakkı, bu yetkiyi; dediği gibi niye olmasın?" diye konuştu.
Sistem değişikliğiyle beraber kabinede bir revizyon beklenip beklenmediği sorusuna ise Türk, "Bu günümüzün, Çocuk Bayramının konusu değil" diye yanıt verdi.
YİĞİT TÜRK: 10 YAŞINDAYIM, BİR AN EVVEL ÜLKE YÖNETİMİNE KATILMAK İSTİYORUM
Milletvekili olma yaşının 18'e indiği hatırlatılan Yiğit Türk, şunları söyledi: "Ben 10 yaşındayım. Bir an evvel ben de ülke yönetimine katılıp, gece gündüz demeden ülkeme hizmet etmek istiyorum. Seçilme yaşı 18 değil, hatta daha erken bile olabilir bence; ne de olsa Fatih Sultan Mehmet'in kaç yaşında tahta çıkıp, kaç yaşında İstanbul'u fethettiğini hepimiz biliyoruz"
Öte yandan soruların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Türk'le bir süre sohbet ederek, Türk'e babasının nerede çalıştığını ve kaç kardeş olduklarını sordu. 10 yaşındaki Türk ise 2 kardeş olduklarını ve babasının Milli Eğitim Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptığını söyledi. - Ankara