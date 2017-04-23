Koltuğu Devralan Çocuk Başkan: "Romanlara Ayrım Yapılmasın"

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan küçük başkanlar isteklerini dile getirdi.



Ailesi ve yakınları ile beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelerek başkanlık makamına oturan Aden Koleji 5. sınıf öğrencisi Süleyman Aykut Kara, parkların yapılmasını ve roman vatandaşlarına ayrım yapılmamasını istedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 11 ilçesinde 11 okul projesinden 8 okulun Milli Eğitime teslim edildiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ben Roman vatandaşların çoğunlukta olduğu Aydoğdu Mahallesi'nde roman vatandaşlarla iç içe büyüdüm. Roman vatandaşları çok yakından tanıyan biri olarak hiçbir zaman ayrım yapmadım bundan sonra da yapmayacağım. 13 Kasım İlköğretim Okulunu da Tekirdağ'a örnek okul yapacağız" dedi.



Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çocuklara hediyeler verdi. - TEKİRDAĞ