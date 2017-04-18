"Kolonya Cumhuriyeti"nin Galasına Ünlüler Akın Etti
Murat Kepez'in yönetmenliğini yaptığı "Kolonya Cumhuriyeti" BKM'de gala yaptı. Galaya ünlüler akın etti.
Murat Kepez'in yönetmenliğini yaptığı Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut'un başrollerini paylaştığı "Kolonya Cumhuriyeti" İstnbul'da gala yaptı.
ÜNLÜLER GALAYA AKIN ETTİ
Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) gerçekleşen galaya ünlüler akın etti. İrem Sak, Metin Keçeci, Aleyna Tilki, Emrah Karaduman, Tuvana Türkay, Ali Sunal, Murat Cemcir gibi isimler kırmızı halıda boy gösterdi.
İşte kırmızı halıda poz veren ünlüler:
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