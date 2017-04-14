Kolonya Cumhuriyeti Fragman

Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı 'Kolanya Cumhuriyeti' adlı filmin kadrosunda; Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği; bilimkurgu-komedi türündeki yapıtın ilk fragmanı büyük beğeni toplarken, sinemaseverler heyecanla vizyona gireceği tarihi bekliyor. Beyazperdede kahkaha tufanı estirmeye hazırlanan 'Kolonya Cumhuriyeti' 21 Nisan'da izleyicisi ile buluşacak.