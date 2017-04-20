Kolonya Cumhuriyeti Filmi
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İl olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen Başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve sonrasında Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Mengen bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarıyla karşılaşır ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alır.
YÖNETMEN: Murat Kepez
SENARYO: Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ
OYUNCULAR: Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Öner Ateş, Hakan Ummak, Hamza Yazıcı, Patrycja Widlak, Abdullah Kasapoğlu, Pınar Tanrıverdi
FİLMİN TÜRÜ: Komedi
ORİJİNAL ADI: Kolonya Cumhuriyeti
YAPIMCI FİRMA: BKM Film
YAPIM YILI: 2017
YAPIM ÜLKESİ: Türkiye
ORİJİNAL DİLİ: Türkçe
FİLMİN SÜRESİ: 110 dk.
RESMİ SİTESİ: https://www.facebook.com/kolonyacumhuriyeti
DAĞITICI FİRMA: Mars Dağıtım
VİZYON TARİHİ: 21.04.2017
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