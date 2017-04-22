Kolonya Cumhriyeti'nin Galası İzmir'de Yapıldı
Kolonya Cumhriyeti'nin galası İzmir'de yapıldıİZMİR - Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin'in paylaştığı Kolonya Cumhriyeti filminin galası İzmir Optimum'da yapıldı.
Kolonya Cumhriyeti'nin galası İzmir'de yapıldı
İZMİR - Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin'in paylaştığı Kolonya Cumhriyeti filminin galası İzmir Optimum'da yapıldı.
Kolonya Cumhriyeti filmi İstanbul'da gerçekleştirilen ulusal galasının ardından, BKM için adeta bir klasik haline gelen İzmir galası, Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Mahir İpek ve Uğur Bilgin ile Yönetmen Murat Kepez ve tüm senaryo ekibinin katılımları ile İzmir Optimum gerçekleştirildi. Güldür Güldür yazar ekibinin senaryosunu yazdığı, yine aynı ekipten Murat Kepez'in ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği BKM yapımı komedi türü film, izleyenleri kahkahaya boğdu. İzmir izleyicisi ile mutlu olduklarını belirten Çağlar Çorumlu, BKM olarak peş peşe iki film çektiklerini, aynı zamanda Güldür Güldür'ün devam ettiğini, ancak işlerini çok sevdikleri için ekip olarak yorulmadıklarını ifade etti. Daha sonra oyuncular, İzmirliler ile birlikte filmi birlikte izledi.
Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Mengen bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor. Filmde "Kolonya Cumhuriyeti"nin başkanı Peker Mengen'in danışmanlarını Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut canlandırıyor. Birbirinden komik karakterlere hayat veren oyuncular filmin en eğlenceli sahnelerine imza atıyor.