Kolonya Cumhriyeti'nin Galası İzmir'de Yapıldı

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin'in paylaştığı Kolonya Cumhriyeti'nin galası İzmir Galası Optimum'da yapıldı.



Filmin İstanbul'da gerçekleştirilecek olan ulusal galasının ardından, BKM için adeta bir klasik haline gelen İzmir galası, Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Mahir İpek ve Uğur Bilgin ile Yönetmen Murat Kepez ve tüm senaryo ekibinin katılımları ile İzmir Optimum gerçekleştirildi. Güldür Güldür yazar ekibinin senaryosunu yazdığı, yine aynı ekipten Murat Kepez'in ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği BKM yapımı absürt komedi izleyenleri kahkahanın hiç durmayacağı absürt bir dünyaya götürecek.



İzmir'de olmaktan mutlular



Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin'in paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda yer alan komedinin renkli isimleri Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut, İzmir Galası öncesi gazetecileri sorularını yanıtladı. Oyuncular, İzmir'de İzmir seyircisi ile oldukları için mutlu olduklarını, İzmir'in kendileri için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Çağlar Çorumlu, BKM olarak peş peşe iki film çektiklerini, aynı zamanda Güldür Güldür'ün devam ettiğini, ancak işlerini çok sevdikleri için ekip olarak yorulmadıklarını ifade etti. Daha sonra oyuncular, İzmirliler ile birlikte filmi izledi.



Filmin konusu



Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan bin nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Mengen bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor. Çağlar Çorumlu filmde canlandırdığı Peker Mengen karakteri ile izleyenleri kahkahaya boğacak.



First layd Mualla



Kolonya Cumhuriyetini kuran Peker Mengen'in sıradaki hedefi kendisine yakışır bir eş bulmaktır. Filmde 'First Lady' olarak başkanın karısı olan Mualla karakterini Büşra Pekin canlandırıyor. Filmde "Kolonya Cumhuriyeti"nin başkanı Peker Mengen'in danışmanlarını Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut canlandırıyor. Birbirinden komik karakterlere hayat veren oyuncular filmin en eğlenceli sahnelerine imza atıyor. - İZMİR